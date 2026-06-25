先週、神戸市のマンションの一室の冷凍庫から、切断された男性の遺体が見つかり、男性の元妻が逮捕された事件で、室内の複数の場所から少量の血痕が見つかっていたことがわかりました。益永佳奈記者（読売テレビ）「午前9時24分です。望月容疑者を乗せた車両が神戸水上署を出ました。これから神戸地検へと身柄が送られます」25日朝に送検された無職の望月亜紀容疑者は、2012年ごろから今月20日までの間、神戸市のマンションの一室