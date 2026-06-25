アメリカ東部ペンシルベニア州で大規模な火災が発生し、現場近くに住む住民らが避難する事態となっています。炎が大きな建物を包み込み、屋根が崩落しています。現地メディアによりますと、24日夜、アメリカ・ペンシルベニア州アレンタウンにある施設で火災が発生しました。火は近隣の住宅にも広がり、住民への避難が呼びかけられました。また、現場周辺の道路は閉鎖され、消火活動が続けられています。これまでにけが人などの報告