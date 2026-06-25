北海道・江別市で大学生が集団暴行を受けて死亡した強盗致死事件で、札幌地裁は川村葉音被告に懲役30年など3人の被告に実刑判決を言い渡しました。川村葉音被告（21）ら3人はおととし10月、江別市の公園で別の男女3人と共謀し、大学生の長谷知哉さん（当時20）を集団で暴行してキャッシュカードなどを奪い、死亡させた罪に問われています。札幌地裁は3日、3人の被告に「強盗致死罪が成立する」との中間判断を示し、量刑が争点とな