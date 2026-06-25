警察官などになりすまし、現金をだまし取ろうとした詐欺未遂の疑いで、台湾出身の男が逮捕されました。 詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、台湾出身で住所不詳、自称建設作業員の男（23）です。 警察官になりすまし「紙幣の番号を調べる必要がある」 鹿児島西警察署によりますと、男は、氏名不詳の人物と共謀し、今年5月中旬から6月5日までの間に、警察官になりすまし、鹿児島市の70代女性に複数回電話をかけ、「あなたに