週末にかけて鹿児島県内に接近するおそれがある台風7号。前回の台風6号で被害があった奄美市のパッションフルーツ農家ではさらなる被害に警戒しています。 奄美市のパッションフルーツ農家です。台風7号の接近に備え急ピッチで収穫作業を進めていました。 台風6号の影響で…約3割が落果 この農家では、先月下旬から収穫が始まりましたが今月2日に台風6号が接近。 強風でビニールハウスが倒壊するのを防ご