先月から、エンジントラブルで運休が続く奄美航路の「フェリーあまみ」について、運航会社は25日、復旧には最低でも1か月以上かかるとの見通しを明らかにしました。 鹿児島市と喜界島、奄美大島、徳之島を結ぶ「フェリーあまみ」は、先月16日、奄美大島の名瀬港から古仁屋港に向かう途中、発電機の異常で2基あるエンジンが一時、全て停止しました。 復旧したエンジン1基で鹿児島港に… その後、エンジンを再起動し