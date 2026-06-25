シュナーベルＥＣＢ理事 さらなる利上げがおそらく必要になる ECBによる金融引き締めはまだ終わっていないと改めて強調 今後の利上げのペースや規模は、中東情勢の展開、経済成長、そして今後発表されるインフレデータに依存する データが支持すれば、夏以降に次の利上げが行われる可能性が依然として示されている エネルギー価格は戦争前の水準と比較して依然として高止まりしている 長期