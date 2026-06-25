メインシナリオ…ボリンジャーバンド－２σに沿って、下落トレンドが継続している。バンドウォークを続けて、一段と下値を探る展開が見込まれる。その場合の最初のポイントは、2025年5月30日の安値1.1313となる。ここを抜けて来ると、2025年5月16日の安値1.1131、2025年5月12日の安値1.1065、1.1000ドルの節目などを試すとみられる。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、転換線の1.1474、1.1500ドルの節目