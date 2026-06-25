俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき／31）が24日、マネージャーが運営するインスタグラムに登場。フランス・パリで開催されたファッションショーの舞台裏に密着した動画が公開された。【動画】「賢人！賢人！賢人！」山崎賢人の登場に“賢人コール”！マネージャーが激写したパリ舞台裏アカウントでは「Saint Laurent Men’s Summer 27 show in Paris 入退場する山崎さん」と、「#今日の山崎さん」「#サンローランショー」「#パリ