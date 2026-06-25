俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（76）が24日、自身のインスタグラムを更新し、長男で俳優の村井健太郎（40）との“親子出勤”の様子を公開した。【写真】「お父さんにそっくりですね」40歳長男と“車中2ショット”を披露した音無美紀子音無は「親子で出勤」とつづり、車内で撮影した健太郎との2ショットを投稿。「私は中野ザ.ポケットに。健太郎は、隣の劇場MoMoに、本日初日。私は本日より舞台稽古」と近隣の劇