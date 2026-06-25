プロ野球・西武は25日、中村祐太投手と成田晴風投手を1軍登録しました。中村投手は今季1軍で8試合登板し0勝0敗2ホールド、防御率0.90としていましたが上半身のコンディション不良のため5月6日に登録を抹消されていました。ファームでは6月14日に実戦復帰し前回23日のオリックス戦では2失点となったものの3試合に登板し1軍に帰ってきました。2023年のドラフト4位、高卒3年目の成田投手はここまで1軍での登板はなく、今季はファーム