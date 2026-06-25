◇MLB ドジャース4-3ツインズ(日本時間25日、ターゲット・フィールド)大谷翔平選手が以前マメができた右手中指を気にするシーンがありました。日本時間11日の登板から指のマメを心配しており、前回登板では出血とみられる場面もありました。その日の登板後「投げている時はあまり関係ないかなとは思うので。必ずしも常に万全の状態で100％で投げられるわけではないですし、シーズンをやっていればそういうこともあるので」とコメン