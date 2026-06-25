西部技研がこの日の取引終了後、半導体工場向けの大型案件を受注したと発表した。 今回受注したのは、台湾大手ファウンドリ向けのＶＯＣ（揮発性有機化合物）濃縮カセットで、受注金額は約１５億８０００万円。２６年１２月期第３四半期から２７年１２月期第４四半期の納入を予定しており、２６年１２月期の売り上げ分は業績予想に織り込み済みとしている。 出所：MINKABU PRESS