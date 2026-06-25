青森県で最大震度６強を観測した地震で、北海道内でも函館市などで震度４を観測しました。専門家によりますと、２０２６年４月に三陸沖であった地震の余震とみられるということです。６月２５日午前７時半ごろの函館市内の映像です。テレビがガタガタと揺れています。青森県で震度６強を観測した地震では、函館市や帯広市などで最大震度４を観測したほか、道内の広い範囲で揺れが確認されました。マグニチュードは速報値の６