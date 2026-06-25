青森県で最大震度６強を観測した地震で、北海道内でも函館市などで震度４を観測しました。６月２５日の地震は午前７時３０分と朝の時間帯に発生しました。「朝」の地震の注意点です。〇朝ごはんの準備で火を使っている時に地震が起きたら、まずはテーブルの下に身を伏せて揺れが収まるのを待ちましょう。無理に火を消しに行こうとすると、調理器具が落ちてやけどをする恐れがあります。揺れが収まってから火を消しましょう。