第108回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕、甲子園）の出場校を決める福井大会は25日に抽選会が行われ、組み合わせが決まった。夏連覇を目指す敦賀気比の初戦は、来月18日の北陸との2回戦に決定。初戦から優勝候補に挙がる強豪私立同士の対戦が実現した。敦賀気比は、故障者を出しながら春季県大会を制するなど投打ともに選手層は県内屈指。昨春選抜で背番号1を背負った管田彪翔（3年）ら経験豊富な中心選手が万全なら不動