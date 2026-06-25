児童養護施設で女子生徒の胸を触った疑いで逮捕されたのは、この施設に勤務する職員の男でした。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、熊本県山鹿市名塚の児童養護施設職員、坂本真二容疑者54歳です。坂本容疑者は、2026年5月下旬の夜、自分が勤務する熊本県内の児童養護施設で、10代の女子生徒の1人部屋に侵入し、胸などを触るわいせつな行為をした疑いがもたれています。女子生徒が別の職員に相談したことで被害が発覚しました