SUPEREIGHTの横山裕（45）が25日、都内でフジテレビ系ドラマ「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」（来月1日スタート、水曜後11・00）の制作会見に出席した。タイトルにちなみ、待ち合わせのエピソードの話題となった。横山は同期入所のメンバー・村上信五との出会いを挙げた。「オーディションがクリスマスやった。特別な日やったんやなと思う。（今年が）芸能界30周年。後付けかも知れないですけど、思います」と“運命の