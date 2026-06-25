政府は25日、女性活躍の重点方針「女性版骨太方針」を決定した。理工系の女性人材が不足していると指摘し、大学の工学系学部で学ぶ人の割合を倍増させる目標を掲げた。高市政権が重点投資の対象とする戦略17分野で女性の活躍を促す。