国税庁は、脱税を摘発する査察部、通称「マルサ」が2025年度に摘発した脱税の手口を公表しました。「マルサ」による強制調査では脱税資金が発見され、部屋の隅に置かれたスーツケースとボストンバッグの中から、あわせて現金およそ4億2000万円が見つかりました。また、クローゼットの中に置かれた紙袋から、預金通帳90冊とキャッシュカード88枚が見つかるケースもありました。国税庁によりますと、2025年度、全国で刑事告発した脱