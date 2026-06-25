演歌歌手石川さゆり（68）のめいとして知られる女優、モデルの石川満里奈（20）が25日、Xを更新。改名を発表した。「【ご報告】いつも応援してくださる皆様へこの度、満里奈として活動させていただくことにいたしました」と書き出した。「何事もだれかを満たし自分自身も満たされる、そして満月のような柔らかな光を注ぐ、そんな存在であるようにと両親がつけてくれた名前です。その名の様に歩んでいける様、精進してまいります