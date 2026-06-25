◆ファーム・リーグ楽天７―４ハヤテ（２５日・森林どり泉）コンディション不良で離脱していた楽天・西口直人投手が２５日、ファーム・リーグのハヤテ戦で実戦復帰し、１回１安打１四球、１失点だった。７回から３番手で登板。２死二塁から野口に左翼線に適時二塁打を浴びたが、後続を打ち取った。１イニングで２２球を投じ、最速は１４９キロ。約３か月ぶりとなった登板を終えた。西口は３月２１日の巨人戦（東京ドーム）