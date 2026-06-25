Ｊ２ジュビロ磐田は２５日、ＭＦ角昂志郎、ＤＦ川崎一輝、ＧＫ川島永嗣ら、現時点で２０２６―２７シーズンに向けて契約を更新した２６選手を発表した。発表された選手は以下の通り。▽ＧＫ川島永嗣、三浦龍輝、中島佳太郎▽ＤＦ山崎浩介、上夷克典、松原后、川崎一輝、加藤大育、江崎巧朗、吉村瑠晟、西久保駿介、甲斐佑蒼、増田大空▽ＭＦ上原力也、井上潮音、相田勇樹、金子大毅、植村洋斗、角昂志郎、藤原健介、川合