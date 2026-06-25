資料さぬき警察署 25日午前11時ごろ、香川県さぬき市の市道で、患者を救急搬送中が道路の脇に設置されているコンクリート壁に接触しました。 警察によりますと救急車が右折する際、右後ろが高さ約30cmの壁に接触したということです。救急車には患者の女性（78）と救急隊員3人が乗っていましたが、いずれもこの事故によるけがはありませんでした。 警察に通報後、救急車は患者をさぬき市の病院に搬送しました。