２１日、黒竜江省漠河市で行われた文芸公演。（漠河＝新華社配信／邵天李）【新華社ハルビン6月25日】中国最北端の黒竜江省漠河市は「夏至」当日に昼の時間が国内で最も長くなる。市内では21日も薄明かりが続き、多くの観光客が民俗文化や華やかなイベントを楽しんだ。地元政府は同日、観光振興キャンペーンを開始し、景勝地や宿泊施設、交通機関、観光商品などを対象に総額100万元（1元＝24円）の補助金を支給した。（記者/朱