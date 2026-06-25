【新華社北京6月25日】中国北京市で22〜26日、第4回中国国際サプライチェーン（供給網）促進博覧会が開かれている。「グリーン（環境配慮型）農業」と「健康生活」の展示エリアでは、関連産業の川上から川下までの全体像が紹介されている。会場では、雲南省のコーヒー、四川省のタケノコ、山東省青島市のビールなど、中国各地の特産グルメが来場者の関心を集めている。（記者/許芸潁）