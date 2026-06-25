KADOKAWAの夏野剛社長出版大手KADOKAWAの株主総会で、続投が決まった夏野剛社長の取締役再任への賛成率が59.68％だったことが25日、関東財務局に提出された臨時報告書で分かった。筆頭株主で香港系投資ファンドの「オアシス・マネジメント」が、業績悪化を理由に解任への賛同を株主に呼びかけていた。オアシスが夏野氏の解任を求めた提案への賛成率は26.79％だった。24日に開催された総会では解任後の経営体制を示すよう求める