青森県で震度6強を観測した地震を受け、気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表する基準に達しなかったとしていますが、地震への備えを呼びかけています。気象庁地震火山部 海老田綾貴・地震津波監視課長：揺れの強かった地域では、家の倒壊・土砂災害の危険性があります。今後の地震や雨に十分注意してください。気象庁は会見で、揺れが強かった地域は1週間程度、最大震度6強程度の地震に注意するよう呼びかけています