「危険運致死傷罪」にアルコールや速度の数値基準を盛り込む改正法が25日、衆議院で可決・成立しました。25日午後に成立した危険運転致死傷罪の改正法では、アルコールについて「呼気1リットルあたり0.5ミリグラム以上」とする数値基準が盛り込まれたほか、速度については、一般道など最高速度が60キロ以下の道路では「50キロ超過」で、最高速度が60キロを超える高速道路などでは、「60キロ超過」で走行した場合が、適用される基準