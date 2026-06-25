飲食店の予約サイトを見ると「幹事1名無料」「幹事特典」といった文字をよく見かける。グループ予約を増やすための、店側のちょっとしたサービスだ。ただ、こうした特典の存在に気づかないまま、長年にわたって「知らない間に損をしていた」というケースもあるらしい。今回は、10年来の友人グループの中で、ずっと幹事を任せていた一人の男の「正体」に気づいた44歳のエピソードを紹介する。◆長年にわたって幹事に任せきりだった