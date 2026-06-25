エチオピア航空は、アディスアベバ〜モーリシャス線を7月12日に新規就航する。水・金・日曜の週3往復を運航する。機材はボーイング737-8型機を使用する。所要時間はアディスアベバ発、モーリシャス発ともに5時間30分。東京/成田からは、アディスアベバ経由で木・土曜にモーリシャスへ、日・水・金曜にモーリシャスから成田への接続が可能。成田〜アディスアベバ間はエアバスA350-900型機を使用する。■ダイヤET887アディスアベバ