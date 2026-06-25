北海道江別市で男子大学生が集団暴行を受け死亡した事件の裁判で、強盗致死などの罪に問われている川村葉音被告に対し、札幌地裁は懲役３０年の判決を言い渡しました。（裁判長）「川村被告を懲役３０年、滝沢被告を懲役２０年、少年を懲役９年以上１３年以下に処する」若者が集団で暴行を加えた事件で、注目の判決が言い渡されました。強盗致死などの罪に問われている、川村葉音被告と滝沢海裕被告、少年の３人は、２０２４年１０