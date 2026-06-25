台風の影響で航空各社ではきょう、欠航が相次いでいます。最新の運航状況を確認してください。台風7号の影響できょう、空の便では、那覇空港や宮古空港を発着する便を中心に欠航が相次いでいます。全日空が22便、日本航空が11便の欠航を決めていて、あわせておよそ6200人に影響が出ています。また、沖縄の本島と離島とを結ぶ路線を中心に運航するJALグループの2社は、あわせて43便の欠航を決めています。そのほかの航空会社でも欠