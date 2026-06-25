◇サッカーFIFAワールドカップ2026 グループステージB組第3節 ボスニア・ヘルツェゴビナ3-1カタール(日本時間25日、シアトル・スタジアム)グループステージB組の第3節が行われ、FIFAランク56位（6月11日時点）のカタールが同64位のボスニア・ヘルツェゴビナに敗戦。グループ4位でノックアウトステージ進出はなりませんでした。前半29分、カタールはエリア外からミドルを決められ先制点を奪われると34分にはオウンゴールで2点目を失