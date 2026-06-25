気象台は、25日午後4時22分に、暴風警報を渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、久米島町に発表しました。本島中南部、久米島では、暴風に警戒してください。【暴風（雪）警報（発表中）】■那覇市●強風注意報■宜野湾市●強風注意報■浦添市●強風注意報■名護市●強風注意報■糸満市●強風注意報■沖縄市●強風注意報■豊見城市●強風注意報■うるま市●強風注意報■南城市●強風注意報■国頭村●強風注意報■大宜味村●強風