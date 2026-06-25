ソフトバンクは25日、石塚綜一郎捕手（25）が福岡市内の病院で左側下顎（かがく）骨骨折にともなう観血的整復プレート固定術を受け、無事終了したと発表。競技復帰までは約4週間の予定だ。石塚は23日のオリックス戦（みずほペイペイドーム）の9回に顔面へ死球を受け、福岡市内の病院に緊急搬送され、この日、出場選手登録を抹消された。24日にリハビリからになるかと問われた小久保監督は「もちろん、まだ、病院なんで」と説明