日本野球機構(NPB)は25日の公示を発表。ソフトバンクは同日のオリックス戦に先発する前田純投手を登録しました。プロ4年目を迎える前田投手。昨季は開幕ローテーション入りを果たし、10試合に先発登板しました。今季は5月22日の日本ハム戦が1軍初登板。この日は5回無失点で勝利するも、5月30日の広島戦は勝敗つかず、直近登板となった6月12日のヤクルト戦では黒星を喫しました。ここまで防御率3.52としています。リベンジのマウン