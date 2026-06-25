“ビッグダディ”こと林下清志さん（61）が24日、ブログを更新。8回目の結婚を発表し、さまざまな声があがっている。【映像】妻と連名で結婚報告したブログ&元妻との2ショット大家族のドキュメンタリー番組「痛快！ビッグダディ」に当時妻だったタレントの美奈子（43）と出演し話題になった林下さん。24日の投稿では、「ご報告婚姻届が受理されて晴れて夫婦となりました。放置して頂ければ幸いです。相手の女性は名古屋