6月、名古屋市港区で無免許で乗用車を運転し、信号待ちをしていた車に当て逃げした疑いで、25歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】無免許で運転し…信号待ちの車に当て逃げか 車は他人名義で車検切れ 25歳作業員の男を逮捕 ｢車検切れは知らなかった｣ 逮捕されたのは、中川区の作業員･山中隼人容疑者（25）で、警察によりますと6月5日、無免許で乗用車を運転し、名古屋市港区十一屋の交差点で信号待ちをしていた車に追突。そ