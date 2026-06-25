松屋は、6月30日（火）10時から「ブラウンソースハンバーグ定食」を販売する。マッシュルームの旨味と香りが広がる濃厚ブラウンソースを使用し、ハンバーグと組み合わせた商品に加え定番のハンバーグに加え、エッグ・チーズトッピングを含む複数ラインアップで展開する。【画像８点】ラインアップをすべて画像で見る〈商品概要（価格は税込）〉◆ブラウンソースハンバーグ定食価格：1,180円ブラウンソースハンバーグ 定食◆チーズ