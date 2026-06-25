あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「アシスタント」の略語は？「アシスタント」の略語はなんでしょうか？ヒントは、カタカナ2文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「アシ」でした！アシとは、アシスタントの略称。特に漫画家が漫画を描くときに、主に作画面で補助をするスタッ