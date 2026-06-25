高松市25日午後4時ごろ 高松市は25日午後4時、土砂災害が発生する恐れがあるとして、一部地域に警戒レベル3「高齢者等避難」を発令しました。 対象は香西本町や郷東町、亀水町など12地区で、下笠居、香西、弦打の3カ所のコミュニティーセンターに避難所を開設しています。 さらに午後5時には塩江町や東植田町などの6地区を追加し、塩江と東植田のコミュニティセンターにも避難所を開設しました。