サッカー日本代表の快進撃が続いている。アメリカのスポーツ局『ESPN』は日本チームを《優勝候補にふさわしい》と評し、SNS上では海外のサッカーファンからも《日本と対戦するチームは気の毒》《もはや世界トップレベル》といった声があがっている。【写真】サンフレッチェ広島時代、佐藤寿人選手と笑顔でハイタッチをする森保一監督。他、現在の佐藤寿人氏、子供たちにサッカーを指導する姿や番組で解説する姿なども前回のカ