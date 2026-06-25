ソフトバンクは２５日、石塚綜一郎捕手が福岡市内の病院で「左側下顎骨骨折にともなう観血的整復プレート固定術」を受けたと発表した。２３日のオリックス戦（みずほペイペイ）の９回２死の打席で、マチャドの速球を顔面に受けて救急搬送されていた。今季は１９日に初昇格。２１日の日本ハム戦（エスコン）ではプロ２度目の猛打賞をマークするなど、４試合で打率３割６分４厘、３打点とアピールを続けていたが、無念の戦線離