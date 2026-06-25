福岡県大牟田市で5月、酒気帯びの状態で車を運転したとして福岡県警の54歳の男性警部補が書類送検されました。酒気帯び運転の疑いで書類送検されたのは福岡県警大牟田警察署の刑事課に所属する54歳の男性警部補です。男性警部補は先月29日午前7時半ごろ、大牟田市内の道路で酒気帯び状態で乗用車を運転した疑いです。警察によりますと男性警部補はこの日、車で警察署に出勤しましたが、酒の臭いがしたため上司が検査したところ、基