6月13日から26日まで、2週間の日程でオランダ・ベルギーを訪問されている天皇皇后両陛下。互いをよく知る"旧知の友人"と、終始笑顔の時間を過ごされた。【写真】オランダ国王夫妻との別れを惜しみ、頬にキスをする雅子さま。他、ベルギー国王一家と20年ぶりの再会を果たす天皇皇后両陛下なども【オランダ】もとキャリアウーマンのマキシマ王妃は、雅子さまのよき理解者。オランダ到着後、13〜16日の4日間はゆっくり過ごせるよ