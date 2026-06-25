ＪＲＡは６月２５日、２０日に英国で行われたクイーンエリザベス２世ジュビリーＳ・Ｇ１で８着だったルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）が帰国したことを発表した。同日９時４７分に成田国際空港に到着。１２時３０分に、輸入検疫のため千葉県白井市のＪＲＡ競馬学校に入厩した。