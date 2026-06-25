6月24日深夜3時頃、群馬県高崎市のコインパーキングで血まみれで倒れている吉田千夏さん（28）が見つかり、搬送先で死亡した。事件の直前までその場に居合わせていたとみられる男は、群馬県警が通報を受けて現場に臨場する前に吉田さん名義の車で逃走。自身の車を事件現場に残したまま、約30キロ離れた埼玉県深谷市の市道で電柱に突っ込む単独事故を起こし、死亡した。【写真を見る】「トランプを手にマスク姿で...」吉田さんが