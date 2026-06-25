フジテレビの親会社フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）の株主総会が２５日、東京・台場の同局本社ビルで午前１０時から行われ、正午すぎに終了した。総会終了後、今回の所要時間などが発表された。所要時間は１３０分（昨年は２６８分）、出席株主数は３６０人（同３３６４人）。昨年は元タレントの中居正広氏と同局元アナウンサーのトラブルに端を発した問題もあって紛糾したが、いずれも前年を大きく下回った。議決権