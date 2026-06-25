自民党の小渕優子元選対委員長自民党の小渕優子元選対委員長が、党税制調査会の「インナー」と呼ばれる非公式幹部会合のメンバーを辞任したいとの意向を、小野寺五典税調会長に伝えたことが25日分かった。小野寺氏が記者団に明らかにし「慰留している」と説明した。党税調の副会長を務める小渕氏は財政規律を重視する立場で知られ、飲食料品の消費税率引き下げなどを巡る対応への不満が理由とみられる。小野寺氏は、小渕氏につ